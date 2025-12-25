Officiellt: Diogo Costa förlänger med Porto

Efter långvariga flyttrykten står det nu klart att Diogo Costa blir kvar i Porto.

Målvakten har skrivit på ett nytt långtidsavtal.

Foto: Bildbyrån



Diogo Costa har under en längre tid kopplats ihop med flera europeiska storklubbar. Men nu är det slut på spekulationer.

På sin officiella hemsida meddelar den portugisiska storklubben Porto att den 26-årige målvakten har förlängt sitt kontrakt till sommaren 2030.

I samband med förlängningen har Costa också fått en utköpsklausul på 60 miljoner euro.

Costa är en egen produkt från Portos akademi och har varit förstemålvakt i klubben under flera säsonger. Totalt har han spelat 219 tävlingsmatcher på seniornivå och hållit nollan vid 96 tillfällen.

Utöver klubbkarriären är Costa även en etablerad landslagsmålvakt. Hittills har han gjort 42 A-landskamper för Portugal.