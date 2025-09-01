Officiellt: Djurgården säljer Alemayehu till QPR

Isak Alemayehu lämnar Djurgården – för spel i England.

Detta då Queens Park Rangers har köpt loss 18-åringen.

– Det känns stort och väldigt roligt att få skriva på för Queens Park Rangers, säger Alemayehu till Djurgården.

Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt kunde i maj månad avslöja att Djurgården ville förlänga med Isak Alemayehu.

Sedan dess har det varit tyst på den fronten och nu står det klart att det inte blir någon fortsättning för mittfältaren i Stockholmsklubben.

Detta då han har sålts till Championship-klubben Queens Park Rangers.

– Det känns stort och väldigt roligt att få skriva på för Queens Park Rangers. Jag har alltid haft en ambition om att spela fotboll utomlands och nu blir den drömmen verklighet. Det kommer såklart att bli en utmanande miljö och hög nivå i Championship, samtidigt som det kommer att vara utvecklande, säger Alemayehu till Djurgården och fortsätter:

– Det är dubbla känslor för mig med den här övergången, både positivt och negativt. Jag har ju varit i Djurgården länge och det känns såklart tråkigt att lämna en förening som man har nära hjärtat. Det är ju alltid bekvämt att stanna, men å andra sidan lockar ett nytt äventyr utomlands då man får testa vingarna.

Sportchef Bosse Andersson:

– Han har haft ett utgående avtal och vi har haft en diskussion om framtiden i Djurgården. Men Isak ville gärna testa en annan miljö och sedan dök den här möjligheten upp med en förfrågan från Queens Park Rangers, säger Andersson i ett uttalande och fortsätter:

– Ett bra val för Isak och även kul för Djurgården; att vi utvecklar en egen spelare som nu kommer till Championship för spel i en historisk klubb. Så vi tackar Isak för tiden i Djurgården och önskar honom ett stort lyckat till i QPR.