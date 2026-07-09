Officiellt: Durmaz klar för Nordic United
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Elias Durmaz flyttar tillbaka till Sverige.
26-åringen har presenterats av Nordic United i superettan.
Elias Durmaz lämnade AIK 2024 och har sedan dess representerat ett flertal klubbar och senast Eskisehirspor i inhemska fjärdedivisionen.
Nu står det klart att Durmaz återvänder till Sverige. Forwarden har presenterats av Nordic United i superettan.
– Elias är en spelare vi känner till väl och det har länge varit en önskan att få hem honom och nu lyckades vi få ihop allt, säger Nordics sportchef i ett uttalande på klubbens Instagram.
Durmaz har tidigare spelat för klubbar som Gif Sundsvall, Vasalund och Syrianska.
Den här artikeln handlar om: