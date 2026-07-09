Officiellt: Durmaz klar för Nordic United

Elias Durmaz flyttar tillbaka till Sverige.

26-åringen har presenterats av Nordic United i superettan.

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Elias Durmaz lämnade AIK 2024 och har sedan dess representerat ett flertal klubbar och senast Eskisehirspor i inhemska fjärdedivisionen.

Nu står det klart att Durmaz återvänder till Sverige. Forwarden har presenterats av Nordic United i superettan.

– Elias är en spelare vi känner till väl och det har länge varit en önskan att få hem honom och nu lyckades vi få ihop allt, säger Nordics sportchef i ett uttalande på klubbens Instagram.

Durmaz har tidigare spelat för klubbar som Gif Sundsvall, Vasalund och Syrianska.