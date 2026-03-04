Officiellt: Elfsborg lånar ut Wenderson

Wenderson Oliveira do Nascimento, 26, lånas ut.

Han kommer spela i brasilianska Avai FC ett år.

Foto: Bildbyrån

Wenderson anslöt till Elfsborg sommaren 2025. Mittfältaren har sedan dess spelat 16 tävlingsmatcher för Elfsborg.

Nu står det klart att Elfsborg och brasilianska Avai FC är överens om ett låneavtal som sträcker sig över hela 2026.

– Jag är väldigt tacksam för Elfsborg som alltid stöttat mig och nu gör detta möjligt. Jag har trivts jättebra i Elfsborg och kommer sakna alla lagkamrater, supportrar och att spela på Borås Arena. Jag vill också önska laget stort lycka till i år och sen får vi se vad som händer, säger Wenderson via klubbens uttalande.

Klubbchef Stefan Andreasson säger följande:

– När vi fick ett erbjudande från brasilianska Avai FC om ett lån för Wenderson så har vi ihop övervägt det och har nu kommit överens om att det är en lösning som vi tror blir bra för alla parter. Vi önskar Wenderson all lycka till under säsongen 2026!