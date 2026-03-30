Officiellt: Eric Larsson klar för Gefle IF

Han uppgavs vara nära en återkomst till Gefle IF.

Nu har Eric Larsson skrivit på för Ettan-klubben.

Mellan 2018 och 2022 spelade Eric Larsson, 34, för Malmö FF i vad som blev en mycket lyckad sejour. På sitt cv kan högerbacken stoltsera med dubbla SM-guld (2020 och 2021) samt en cuptitel från 2022.

Under de senaste åren har Larsson spelat för både OFI Kreta på Grekland samt norska Lillestrøm. Nu har dock 34-åringen valt att vända hem till Sverige och sin hemstad Gävle.

Efter förmiddagens rykten om en återkomst till Gefle IF står det nu klart att 34-åringen har skrivit på för ett år med Ettan-klubben efter att ha tränat med laget under en tid.

– Det känns väldigt bra. Skönt att ha allt på plats och roligt att vara tillbaka. Potentialen finns verkligen här. Dels i laget, men framför allt i föreningen. Jag har varit med i några veckor nu och känt av ambitionerna som finns här. Jag tror att det finns bra möjligheter att åstadkomma någonting riktigt bra redan den här säsongen, säger Eric Larsson i ett uttalande och fortsätter:

– Jag känner att mina kvalitéer fortfarande håller en hög nivå och som spelare vill man alltid spela så högt upp som möjligt. Men helheten med att kunna flytta hem och spela här, men samtidigt få vara med och bygga någonting kändes väldigt inspirerande. Det är väldigt roligt att vara tillbaka och få fortsätta den resa som klubben startat. Det finns bra möjligheter att ta flera steg framåt nu.

Gefle IF:s huvudtränare, Rawez Lawan, om nyförvärvet:

– Fantastiskt att vi lyckats få till en lösning och få hit en spelare av den kalibern och med de erfarenheterna. Vi kommer ha stor nytta av honom under säsongen, inte bara med hans höga nivå rent fotbollsmässigt utan även vid sidan av planen. Det är otroligt lyxigt att få detta nu till seriestarten. Med detta är truppen klar och det känns bra. Jag är trygg att starta säsongen med detta lag, säger Lawan.