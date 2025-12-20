Officiellt: Farah Shahin klar för Oddevold

IK Oddevold har förstärkt sin anfallsuppsättning.

Detta då man har gjort klart med Leonardo Farah Shahin.

– Jag ser verkligen fram emot att få komma tillbaka till Uddevalla, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Under den gångna säsongen spelade han för Falkenbergs FF, där han gjorde två mål och två assist på 28 matcher. Efter avslutningen stod det dock klart att 22-åringen lämnade FFF.

Nu har Leonardo Farah Shahin gjort klart med en superettankonkurrent, i form av IK Oddevold. Där har han skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till slutet av 2027.

– Jag ser verkligen fram emot att få komma tillbaka till Uddevalla, spela inför hemmapubliken och kunna bidra med poäng, säger Leonardo Farah Shahin till klubbens hemsida.

Anfallaren har tidigare spelat för IFK Uddevalla, vilket han gjorde mellan 2009 och 2018.

Rikard Nilsson, manager i IK Oddevold:

– I Leo får vi inte bara en ung talangfull spelare men fina offensiva kvaliteter utan även en spelare jag har velat jobba med under flera år. Leo har också en lokal anknytning och verkligen visat att han vill bidra och spela för Oddevold vilket vi tycker är viktigt och jag ser fram emot att vi skall jobba tillsammans.

Utöver IFK Uddevalla och Falkenbergs FF har Leonardo Farah Shahin spelat för klubbar som BK Häcken, Qviding och AFC Eskilstuna.