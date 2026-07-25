Officiellt: FC Köpenhamn säljer VM-spelare

Elias Achouri, 27, lämnar FC Köpenhamn.

Den tunisiske landslagsspelaren säljs till San Diego FC i MLS.

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Elias Achouri gjorde endast inhopp för Tunisien i VM. Det blev bara tre matcher efter att nationen slutat sist i sin grupp.

Nu meddelar hans klubblag, FC Köpenhamn, att 27-åringen säljs. Achouri har skrivit på för MLS-klubben San Diego FC och avtalet sträcker sig till sommaren 2029.

– Jag är väldigt glad att jag har nått en överenskommelse med klubben som gör det möjligt för mig att följa min dröm. Men det är inte lätt att lämna FC Köpenhamn, säger han på den danska klubbens hemsida.

Achouri spelade tre säsonger i FCK.