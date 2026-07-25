Klart: Vozinha presenterad av ny klubb

Vozinha tog VM med storm – och utsågs till målvakt i världslaget.

Nu har kapverdiern presenterats av en ny klubb.

Det är Colo-Colo i Chile.

Foto: Bildbyrån

Inför VM var det inte många som visste vem Kap Verdes målvakt Vozinha var. Men efter flera starka prestationer i mästerskapet belönades han med en plats i världslaget.

Nu har 40-åringen presenterats av en ny klubb. Det är det chilenska storlaget Colo-Colo som har presenterat honom på sociala medier.

”Välkommen”, skriver klubben på Instagram.

Det framgår inte hur långt kontraktet är skrivet.

Vozinha har tidigare spelat för klubbar som Chaves, AS Trencin, Gil Vicente och AEL Limassol.