Manchester United krossade Rosenborg i Norge

Manchester United är på turné i norden.

Först ut var träningsmatch mot Rosenborg.

Slutresultatet blev 5–0.

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Träningsmatchen spelades på Lerkendal i Norge. Trots en stark startelva med var Manchester Uniteds ledning bara 1–0 i paus.

Sedan rann siffrorna iväg.

– Jag tycker att vi befinner oss på en bra plats. Det är fyra veckor kvar till säsongsstarten och vi får successivt tillbaka några av spelarna från VM samtidigt som vi fortsätter att utvecklas. Framåt sett är det verkligen en väldigt bra riktning att gå i, säger Michael Carrick.

Målen gjordes av Joshua Zirkzee samt talangerna Jacob Devaney, Harry Amass och Ethan Williams.

Nästa träningsmatch väntar mot Atlético Madrid i Stockholm.