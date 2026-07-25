Uppgifter: Serie A-intresse för norske stjärnan
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Oscar Bobb, 23, kan lämna Premier League.
Norrmannen jagas av Roma enligt uppgifter.
Oscar Bobb spelade i alla Norges matcher under VM. I början på året såldes han av Manchester City till Fulham.
Redan nu ska det finnas intresse från annat håll i Europa. Enligt Retesport visar Roma intresse för Bobb. Sajten uppger att Serie A-klubben först ska ha visat intresse för landsmannen Antonio Nusa – men att Bobb är ett billigare alternativ.
Den 23-årige kantspringarens kontrakt med Fulham sträcker sig till sommaren 2031.
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