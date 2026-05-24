Officiellt: Floppen lämnar Djurgården

Zakaria Sawo lånades ut inför säsongen.

Nu lämnar anfallaren Djurgården permanent – för Qarabag.

Zakaria Sawo anslöt till Djurgårdens inför säsongen i fjol. Forwarden fick det svårt att slå sig in i Stockholmsklubben och lånades ut till cypriotiska AEL Limassol.

Nu står det klart att Sawo lämnar Djurgården permanent för azeriska Qarabag.

– Tiden i Djurgården var lärorik för mig och jag är väldigt tacksam över att ha fått vara en del av DIF. Jag önskar alla spelare, ledare och hela Djurgårdsfamiljen ett stort lycka till framöver och kommer följa laget i Allsvenskan, kolla på matcherna och stötta till hundra procent. Så ett stort tack för min tid i Djurgården, så ses vi kanske snart igen, säger Sawo på Djurgårdens hemsida.

I Qarabag spelar även den tidigare Dif-anfallaren Musa Gurbanli.

Sawo noterades för ett mål på 18 matcher i Djurgården.



