Officiellt: Förre Rosengårds-målvakten till Barga

Samantha Leshnak Murphy har ny klubb.

Hon är klar för portugisiska Barga.

– Jag är fortfarande imponerad över de förutsättningar som spelarna har här, säger målvakten via klubbens uttalande.

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Samantha Leshnak Murphy lämnade FC Rosengård i samband med att hennes kontrakt utgick i juni. Hon har under vårsäsongen fått sparsamt med speltid efter att Moa Edrud, numera landslagsmålvakt, kommit in och tagit över första platsen.

Men amerikanskan är nu klar för en ny klubb. Hon ska framöver spela i SC Barga i Portugal. Hon skriver på ett kontrakt som sträcker sig över 2028.

– Det är fantastiskt, det är otroligt vackert. Jag är fortfarande imponerad över de förutsättningar som spelarna har här. Det här är verkligen på toppnivå – planen och faciliteterna är fantastiska. Jag är oerhört entusiastisk. Sättet som alla blir behandlade på här har verkligen överraskat mig. Det finns en stor respekt, och alla i klubben bryr sig om varandra. Det känns som att vara en del av en familj, säger keepern via klubbens uttalande.

Leshnak Murphy har även spelat i Piteå IF.