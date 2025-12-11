Officiellt: Gais värvar mittfältare från Norrby

Norrby IF tog steget upp till superettan i år.

Nu står det klart att yttermittfältaren Max Andersson inte följer med – utan flyttar till Gais.

– Det ska bli mäktigt att spela inför supportrarna på Gamla Ullevi, säger 22-åringen till sin nya klubb.

Foto: Bildbyrån

Efter ännu en succéartad säsong för Gais, som slutade trea i allsvenskan, har man gjort klart med ett nyförvärv inför säsongen 2026.

Detta då man under torsdagen presenterar den 22-årige mittfältaren Max Andersson som kommer från Norrby IF. Andersson har skrivit på ett avtal som sträcker sig över fem år.

– Det känns riktigt kul, det är ett steg uppåt, i rätt riktning!, säger Andersson till sin nya klubb och fortsätter:

– Det är ju absolut ett steg upp men jag är inte orolig, jag har jobbat hårt för det här och jag känner mig redo. Det ska bli kul!

På frågan om vad Andersson visste om Gais innan han skrev på lyder svaret:

– Jag har haft koll på GAIS de senaste åren, ända sedan jag mötte dem i Ettan med Lindome. De har verkligen gjort en bra resa och presterat även i Allsvenskan. Och det ska bli mäktigt att spela inför supportrarna på Gamla Ullevi, jag har sett några matcher och det är ju bra tryck!

Magnus Sköldmark, teknisk direktör i Gais:

– Vi är väldigt glada att ha fått Max till GAIS, det är en duktig spelare som vi dessutom haft här på provspel. Vi fortsätter att värva spelare som passar vårt spelsätt, och det vi ser i honom är att han på sikt kommer att kunna bidra på det sätt som vi önskar. Avtalet är skrivet på fem år.





