Officiellt: Habibullah lämnar Sandviken

Kamron Habibullah går skilda vägar med Sandviken.

Mittfältaren lämnar med två år kvar på kontraktet.

Sandvikens IF värvade Kamron Habibullah, 22, från Kansas City inför säsongen 2025.

Det blev däremot inte mycket speltid i superettan. Kanadensaren opererades för en fraktur i mars och noterades för ett framträdande i Sandviken den gångna säsongen. Det var ett inhopp mot Östersund.

Nu meddelar klubben att parterna går skilda vägar.

”Vi vill tacka Kamron för hans insatser i föreningen och önskar honom lycka till i den fortsatta karriären”, skriver Sandviken på sin hemsida.

Habibullahs avtal sträcket sig egentligen över 2028 men det står nu klart att kontraktet bryts i förtid.

22-åringen har tidigare representerat MLS-klubben Vancouver Whitecaps.