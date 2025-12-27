Officiellt: Hanna Lundkvist klar för Manchester United

Hanna Lundkvist är presenterad av Manchester United.

Svenskan har skrivit på ett kontrakt till sommaren 2029.



Manchester United bekräftar att Hanna Lundkvist är klar för klubben från och med den 1 januari 2026. Den 23-åriga ytterbacken har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2029.

– Jag är väldigt exalterad över att vara här. Manchester United är en klubb med en fantastisk historia, och man märker verkligen hur mycket laget har vuxit de senaste åren, både i ligan och i Champions League, säger Lundkvist i ett uttalande på klubbens hemsida.

Hon lyfter även samtalen med klubbens ledarstab:

– Att prata med Marc och tränarna bekräftade allt gott jag hört om lagets kultur. Jag kan knappt vänta på att komma igång och hjälpa laget att nå ännu större framgångar.

Manchester Uniteds director of women’s football, Matt Johnson, är nöjd med värvningen:

– Vi är mycket glada över att ha knutit till oss en spelare med stor erfarenhet på både klubb- och landslagsnivå, trots sin unga ålder. Hanna kommer tillföra kvalitet och energi till vårt försvar, och hennes inställning kommer bli viktig när vi fortsätter att konkurrera nationellt och i Europa.



Sedan tidigare spelar svenskorna Anna Sandberg, Fridolina Rolfö och Julia Zigiotti Olme i klubben.



Lundkvist har tidigare representerat klubbar som San Diego Wave och Atlético Madrid, samt Hammarby och AIK i Sverige. Hon har redan spelat 17 A-landskamper för Sverige och var ordinarie i samtliga matcher under EM 2025.

🇸🇪 It’s time to meet our newest recruit… Welcome to United, Hanna Lundkvist 🤩👋 pic.twitter.com/dLVDbmYkA8 — Manchester United Women (@ManUtdWomen) December 27, 2025







