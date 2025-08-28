Officiellt: Här är Jörgen Lennartssons nya jobb

Det har gått ett tid sedan Jörgen Lennartssons jobbade inom den svenska elitfotbollen.

Nu är han tillbaka – som ny akademichef för Örgryte IS.

– Det skall bli väldigt roligt att kliva in i denna roll och hjälpa Öis, säger Lennartsson till sin nya klubb.

Foto: Bildbyrån

Det är under torsdagen som Örgryte IS meddelar att man har gjort klart med en ny akademichef – i form av Jörgen Lennartsson.

Den 60-årige tränaren har tidigare verkat inom klubbar som IFK Göteborg, IF Elfsborg, Helsingborgs IF samt det svenska U21-landslaget.

Nu står det alltså klart att han fortsätter sin karriär i Göteborgsklubben Örgryte, i en roll han kliver på den första september.

– Från första samtalet med Öis så har det känts riktigt bra. Sen är det en process då jag är i en del av livet där vägval görs och det var viktigt för mig att nästa uppdrag jag skulle involvera mig i, verkligen skulle vara något där jag känner att jag kan bidra över en längre tid, med de erfarenheter jag fått med mig, säger Lennartsson i ett uttalande och fortsätter:

– Så det jag önskade att jobba med rimmade oerhört väl med den intention Öis har. Oavsett om du är spelare eller tränare/ledare så ska Öis erbjuda en mycket bra miljö för utveckling. Det skall bli väldigt roligt att kliva in i denna roll och hjälpa Öis till fortsatt utveckling av akademin.

Örgryte IS sportchef, Pontus Farnerud:

– Under denna rekryteringsprocess har de märkts att Öis är en attraktiv miljö att vara i, och vi är självklart väldigt glada att få in just Jörgen i rollen som akademichef och utvecklingsansvarig, med ett synsätt och med värderingar som överensstämmer med Öis egna. Med Jörgens breda och djupa kompetens och stora erfarenhet från tidigare uppdrag, i både klubbar och landslag, tillsammans med hans driv och passion för fotboll i stort, är jag övertygad om att han kommer både fördjupa och bygga vidare på det jobb som Andreas Karlsson och Xabi tidigare gjort i akademin.

Örgryte IS ligger just nu på en andraplats i superettan.



