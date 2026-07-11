Officiellt: Hjulmand klar för Atletico Madrid

Morten Hjulmand lämnar Portugal för Spanien.

Dansken har skrivit på för Atlético Madrid.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

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Morten Hjulmand hart varit en bärande bjälke i Sporting under flera säsonger, mot slutet även i rollen som lagkapten.

Nu fortsätter danskens karriär i den spanska huvudstaden. Atletico Madrid meddelar nu att mittfältaren skrivit på ett kontrakt till 2031.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano betalar den spanska storklubben 40 miljoner euro (motsvarande runt 442 miljoner kronor) för 27-åringen.

Morten Hjulmand har även representerat Admira Wacker och Lecce under sin karriär.