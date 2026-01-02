Officiellt: Höög Jansson klar för portugisisk klubb

Kevin Höög Jansson har lämnat IFK Norrköping.

Nu är svensken klar för portugisiska Estrela da Amadora.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping lyckades inte kvala sig kvar i allsvenskan och kommer att spela i superettan kommande säsong. Mittfältaren Kevin Höög Jansson satt på ett utgående kontrakt förra säsongen och efter degraderingen stod det klart att han inte skulle fortsätta.

Nu har svensken hittat en ny klubb. Höög Jansson har presenterats av den portugisiska klubben Estrela da Amadora.

”Estrela da Amadora tillkännager värvningen av Kevin Höög Jansson, en spelare som spelade förra året i IFK Norrköping. Idrottaren kommer att förstärka A-laget under vinterns transferfönster”, skriver klubben på sin hemsida.

Tidningen Record gör gällande att kontraktet sträcker sig 2-3 år.