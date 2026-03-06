Officiellt: Hosam Aiesh gör comeback – klar för division fyra

Hosam Aiesh, 30, la skorna på hyllan i fjol.

Nu gör han comeback i division fyra och Gunnilse IS.

”För publiken på Hjällbovallen betyder det show, fart och tekniska nummer i världsklass.” skriver klubben på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

I januari i fjol meddelade Hosam Aiesh att proffskarriären var över och lade skorna på hyllan. Men nu gör 30-åringen comeback, i division fyra. Göteborgsklubben Gunnilse IS meddelar på sin hemsida att Aiesh ansluter.

”För motståndarna i Fotbollsgöteborg är detta en varning. Att möta en spelare som tränats av Graham Potter och gjort mål på Arsenal kräver en helt ny försvarsplan”, skriver klubben och fortsätter:

”För publiken på Hjällbovallen betyder det show, fart och tekniska nummer i världsklass. Hosam Aiesh är inte bara en värvning för att vinna matcher – han är en symbol för att Gunnilse IS är en plats där drömmar blir sanna”.

Hosam Aiesh spelade under sin elitkarriär för klubbar som Östersunds FK, BK Häcken, IFK Göteborg, FC Seoul och Utsiktens BK.