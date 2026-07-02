Officiellt: Hull City värvar Jack Butland

Hull City hat förstärkt truppen inför återkomsten till Premier League.

Målvakten Jack Butland har skrivit på för klubben.

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Hull City rustar upp inför klubbens första säsong i Premier League på tio år. Det senaste tillskottet finns mellan stolparna. Klubben meddelar nu att Jack Butland värvas från Rangers för en hemlig summa.

– Som klubb står vi inför en fantastisk utmaning tillbaka i Premier League – inte bara att hålla oss kvar i ligan, utan också att verkligen njuta av det och prestera så bra som möjligt, säger målvakten till klubbens hemsida.

33-åringen har tidigare representerat klubbar som Birmingham City, Stoke City och Crystal Palace.

Jack Butland sågs som en stor målvaktstalang tidigt i sin karriär och han debuterade för det engelska landslaget redan som 19-åring. Han blev därmed den yngsta målvakten någonsin att spela för England.

Totalt blev det nio landskamper för Butland, som agerade reservmålvakt under VM 2018.