Officiellt: IFK Göteborg värvar 17-årig anfallstalang

IFK Göteborg förstärker offensiven för framtiden.

Den 17-årige anfallaren Valter Hermansson ansluter från FC Trollhättan och har skrivit på ett kontrakt över säsongen 2029.

– Nu var tajmingen rätt för båda parter, säger blåvitts scoutingansvarige David Vukovic.

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Valter Hermansson, som har fostrats i Trollhättans BoIS, har under säsongen tagit klivet in i seniorfotbollen hos FC Trollhättan i Ettan Södra. Där har det hittills blivit tre mål på tio matcher.

– Valter är ett spännande löfte som kommer att ingå i Spetsgruppen. Det är en anfallare med tydliga fysiska egenskaper och en närvaro i boxen som sticker ut. Samtidigt jobbar han hårt i båda riktningarna och har en profil som passar väl in hos oss, säger David Vukovic, scoutingansvarig i IFK Göteborg, på deras hemsida.

Stannar i FC Trollhättan säsongen ut

Tack vare det fotbollsutvecklande samarbetsavtalet mellan IFK Göteborg och FC Trollhättan har Hermansson tidigare representerat Blåvitt i Ligacupen Elit.

– Valter är en spelare som vi har följt under lång tid och som vi tidigare har försökt få in i vår verksamhet. Då valde han att prioritera spel på seniornivå, vilket vi ser som väldigt positivt. Nu var tajmingen rätt för båda parter, säger Vukovic.

Avtalet innebär att Hermansson ingår i Blåvitts Spetsgrupp, vilket gör honom tillgänglig för spel och träning med P19, U21 och A-laget samtidigt som han spelar klart resten av säsongen 2026 med FC Trollhättan.