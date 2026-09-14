De Zerbi stänger dörren helt för Richarlison: ”Kan inte bönfalla honom”

Richarlison är petad ur Premier League-truppen och stoppas nu från spel även i cupen.

Roberto De Zerbi gör klart att anfallaren inte finns med mot Liverpool – trots Tottenhams måltorka.

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Richarlison nobbade i fredags en flytt till Vasco da Gama och var tillgänglig för spel i Carabao Cup-matchen under tisdagskvällen på Anfield. Men Roberto De Zerbi sätter stopp på det.

– Richarlison kommer inte att spela även om han är tillgänglig. Inte i Carabao Cup heller, nej, klargjorde De Zerbi på presskonferensen.

Tottenham Hotpur-tränaren förklarade att han försökte övertala anfallaren att förlänga i somras, men att tålamodet nu är helt slut.

– I början av säsongen pratade jag med honom flera gånger för att övertyga honom, men han ville inte. Jag kan inte gå runt varje dag och bönfalla honom om att stanna. Om han säger ”nej tack”, då har jag gjort mitt, avslutar den italienske tränaren.