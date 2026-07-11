Officiellt: Janne Mian tar över Ettan-klubb
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Janne Mian fick sparken av IK Brage.
Nu tar 60-åringen över Vasalund i Ettan Norra.
Janne Mian fick lämna som huvudtränare i IK Brage efter den gångna säsongen. Nu har 60-åringen landat ett nytt tränarjobb.
Mian blir ny huvudtränare i Vasalunds IF.
”Med över två decennier inom svensk elitfotboll tillför Janne en stor erfarenhet och ett modernt ledarskap”, skriver klubben på Instagram.
Vasalund ligger på en elfteplats i Ettan Norra.
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