Officiellt: Kristianstad förlänger med trotjänare
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Kristianstads DFF har förlängt med kugge.
Målvakten Moa Olsson stannar över 2027.
– Under några år har Moa byggt rutin och erfarenhet som vi kommer ha fortsatt glädje av i vårt lag, säger Albert Sigurdsson i KDFFs sportgrupp.
Mycket nytt har hänt i Kristianstads DFF. En ny tränare och en rad nya spelare. Efter vårsäsongen ligger man på en sjätteplats i damallsvenskan.
Klubben har börjat bygga framåt till 2027 och nu kan Skåneklubben meddela att kuggen och en av lagkaptenerna, målvakten Moa Olsson, blir kvar.
– Med hårt arbete under ledning av vår målvaktstränare Bojan Jovic och med en kontinuerlig matchning i Damallsvenskan under några år har Moa byggt rutin och erfarenhet som vi kommer ha fortsatt glädje av i vårt lag men även i utbildningen av våra yngre målvakter” säger Albert Sigurdsson i KDFFs sportgrupp via klubbens uttalande.
Moa Olsson anslöt till klubben inför säsongen 2016 och nästa säsong blir hennes tolfte i klubben. Hon skriver ett kontrakt över nästa år.
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