Officiellt: Mario Balotelli klar för Al Ittifaq
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Tidigare under helgen ryktades han vara klar för en flytt till Mellanöstern.
Nu är Mario Balotelli presenterad av Al Ittifaq från den Förenade Arabemiraten.
Den 35-årige Mario Balotelli har varit klubblös sedan han lämnade italienska Genoa under sommaren. Nu kommer hans karriär att fortsätta i Mellanöstern.
Tidigare under helgen gjorde rapporter från transferexperterna Fabrizio Romano och Gianluca Di Marzio gällande anfallaren skrivit på ett avtal med Al Ittifaq i den Förenade Arabemiraten.
Nu är han också presenterad av klubben som hör ligger sist i den inhemska andraligan. Hans nya avtal sägs sträcka sig över två och ett halvt år.
Tidigare i sin karriär har Mario Balotelli spelat för klubbar som Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marseille, Brescia, Monza, Adana Demispor, Sion och Genoa.
Den här artikeln handlar om: