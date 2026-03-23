Officiellt: Marseille-presidenten avgår

Pablo Longoria har varit president för Marseille sedan 2021.

Nu är han det inte längre.

Under måndagen står det klart att spanjoren har nått en överenskommelse med klubben om att gå skilda vägar.

Det var under 2020 som Pablo Longoria, tidigare sportchef i Valencia och chefsscout i Juventus, anslöt till Olympique de Marseille.

Då lydde titeln sportchef men året efter befordrades han till president för den franska klubben.

Efter ett gäng turbulenta år med ett antal konflikter inom klubben står det i dag klart att 39-åringen och Marseille har kommit överens om att gå skilda vägar.

Det meddelar Ligue 1-klubben på sin hemsida:

”OM vill uttrycka sitt erkännande för Pablo Longorias engagemang, passion och det arbete som har utförts under de senaste sex åren i klubbens tjänst. Klubben önskar honom all framgång i nästa kapitel av hans karriär”, skriver de i ett uttalande och fortsätter:

”Pablo Longoria tackar Olympique de Marseille för förtroendet han fått under dessa sex säsonger och uttrycker sin djupa tacksamhet till all personal, spelare och supportrar som varit en del av denna resa”.

Vem som kommer att ta över som president för Marseille står ännu inte klart.



