Officiellt: Meyer förlänger med Dortmund

Han har varit i klubben sedan 2022.

Nu blir Alexander Meyer kvar längre.

Detta då han har förlängt sitt avtal med Borussia Dortmund.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2022 som Alexander Meyer, 34, lämnade SSV Jahn Regensburg för spel i jätten Borussia Dortmund.

Där har han totalt sett spelat 25 matcher och främst agerat andrakeeper. Trots det kommer 34-åringen att bli kvar i Ruhr-klubben ett par år till.

Detta då han under onsdagen har förlängt sitt avtal fram till sommaren 2027.

– Vi är glada att Alex kommer att stanna kvar i Borussia Dortmund, säger sportchef Sebastian Kehl i ett uttalande och fortsätter:

– Han är en absolut tillgång för vårt lag. Inte bara för att han är en väldigt bra målvakt, utan också för att han är en fantastisk person. Under de senaste åren har Alex bevisat att man alltid kan lita på honom.

Alexander Meyer själv:

– Dortmund känns nu som hemma för mig. Under de senaste tre och ett halvt åren har jag upplevt många speciella stunder med klubben, vilket jag är mycket tacksam för. Diskussionerna med klubbledningen präglades av ömsesidigt förtroende och stor uppskattning. Det betyder mycket för mig att fortsätta vara en del av Borussia Dortmund, säger målvakten.

Efter tolv spelade omgångar i Bundesliga befinner sig Dortmund på en tredjeplats i tabellen med nio poäng upp till Bayern München som leder.





