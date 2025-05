Officiellt: Milan har anställt en ny sportchef

Det har varit på tal länge – nu är det klart.

AC Milan har hittat en ny sportchef, i form av Igli Tare.

– Jag tackar klubben för att anförtro mig med den här rollen, säger Tare i ett uttalande.



AC Milan har länge letat efter en ny sportchef och har nu funnit en sådan.



Under måndagen meddelar klubben, via sin hemsida, att man har gjort klart med albanska Igli Tare som föräras uppdraget.



– Att bli en del av en klubb som Milan är en stor stolthet och ett stort ansvar. Jag tackar klubben för att anförtro mig med den här rollen, säger Tare i ett uttalande.



51-åringen har tidigare verkat som sportchef i Lazio under hela 15 års tid.



– Vi är nöjda med att välkomna Igli Tare till ”Rossoneri”-familjen. Han är den rätta personen för att inleda vår omstart: kompetens, beslutsamhet och starka värderingar tillsammans med en djup förståelse för italiensk fotboll med en internationell syn. Han är den idealiska profilen för att backa upp klubbens nästa steg, genom utveckling av ett ambitiöst projekt, säger Milans vd, Giorgio Furlani, i ett uttalande.



Att Milan nu har en ”riktig” sportchef innebär att Zlatan Ibrahimovic, som basat över transferfrågorna det senaste året, tar ett steg tillbaka gällande just det.