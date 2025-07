Officiellt: Millwall köper loss Sturge från Chelsea

Han tillbringade vårsäsongen på lån i Millwall.

Nu står det klart att Chelsea släpper försvararen Zak Sturge till Championshipklubben.

Där har han skrivit på ett långtidskontrakt.

Efter att ha lämnat Brighton för Chelsea år 2022 har speltiden i den blå London-klubben varit knapp för Zak Sturge, 21.

Faktum är att han inte står noterad för en enda tävlingsmatch med de färska vinnarna av klubblags-VM.

Detta då Sturge har tillbringat stora delar av sin tid i Chelsea på lån i andra klubbar. En av dessa är Millwall som hör hemma i The Championship.

Där spelade försvararen fem matcher under vårsäsongen och har nu chans att få göra klart fler. Detta då ”Lejonen” köper loss Sturge från Chelsea och skriver ett långtidskontrakt, vilket Millwall meddelar via sin hemsida.

Förra säsongen slutade Millwall på en åttondeplats i den engelska andraligan.

