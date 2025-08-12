Officiellt: Mjällby säkrar upp talang

Mjällby AIF säkrar upp en egen akademispelare.

Charles Rosén skriver ett 2,5-års A-lagskontrakt.

Allsvenska serieledarna Mjällby AIF belönar en egen produkt.

17-årige Charles Rosén skriver ett A-lagskontrakt som sträcker sig 2,5 år.

– Charles är wingback och har, med sin fart och förmåga att ta sig till farliga ytor, en profil som vi tror väldigt mycket på långsiktigt. Dessutom driver Charles sin egen utveckling i hög grad, vilket är en nyckelegenskap för att lyckas i Mjällby AIF, kommenterar Mjällbys scouting och rekryteringsansvarige för akademin Labinot Bajrami på klubbens hemsida.



Rosén har tidigare tillhört kluppens P19-lag och har Åhus BK som moderklubb.