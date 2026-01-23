Officiellt: Nils Zätterström klar för Genoa
Nils Zätterström går vidare i karriären.
Denna fredagskväll står det klart att mittbacken flyttar till Italien.
Han lånas in av Genoa och det finns en köpoption inskriven i avtalet.
Nils Zätterström lämnade Malmö FF för Sheffield United förra sommaren, men i den engelska klubben har han inte fått någon speltid i A-laget.
Nu står det klart att den unge mittbacken går vidare i karriären.
Denna fredagskväll meddelar Serie A-klubben Genoa att Zätterström ansluter på lån.
Låneavtalet sträcker sig över resten av säsongen och det finns även en köpoption inskriven i avtalet.
Denna köpoption uppges ligga på 5,5 miljoner euro enligt Fabrizio Romano, det motsvarar runt 58 miljoner kronor.
