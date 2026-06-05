Så kan Sverige nå VM i Brasilien 2027 trots förlusten

Förlusten mot Danmark satte stopp för Sveriges chanser att säkra en direktplats till VM.

Trots det är hoppet om en biljett till mästerskapet fortfarande vid liv genom det kommande playoffspelet.

Så här kan det gå till.

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Damlandslagets förlust mot Danmark innebär att möjligheten att nå VM via gruppseger har försvunnit.



Blågult är dock inte utslaget ur kvalspelet, och har fortfarande chansen att ta sig till mästerskapet genom playoff.

Inför matchen var förutsättningarna tydliga. En seger hade gett Blågult chansen att avgöra gruppen på egen hand i den sista omgången. Efter förlusten är förstaplatsen utom räckhåll och Sverige får i stället rikta in sig på playoff.



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I playoff-spelet ska ytterligare tre europeiska VM-platser delas ut. Sverige väntas gå in som seedat lag tack vare sin höga ranking, vilket på förhand, på papper, innebär ett mer gynnsamt motstånd i den första rundan. Där väntar ett dubbelmöte där Blågult sannolikt får spela den avgörande matchen på hemmaplan.

Vid avancemang återstår ytterligare ett dubbelmöte innan en VM-biljett kan säkras. Även där kan Sverige få fördelen av att avsluta hemma.

Totalt har Europa åtta platser till VM. Fyra av dem går direkt till gruppvinnarna i A-divisionen, medan tre delas ut via playoff. Den sista platsen avgörs genom ett interkontinentalt kval mot ett lag från en annan världsdel.

För Sveriges del gäller det nu att ladda om. Chansen att nå VM finns kvar men det krävs två lyckade playoff-rundor för att säkra en plats i nästa sommars mästerskap som spelas i Brasilien.



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