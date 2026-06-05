Blackstenius om missade direktplatsen: ”Tung känsla”

Chansen att nå en direktplats till VM 2027 är borta.

Förlusten mot Danmark innebar sämsta möjliga utfall för Sverige.

– Jättebesviken över resultatet och att möjligheten till direktplatsen inte finns kvar, säger Stina Blackstenius till SVT.

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Sverige föll mot Danmark med 2-1 och missade därmed chansen till att ta en direktplats till VM.



– Jättebesviken över resultatet såklart och att möjligheten till direktplatsen inte finns kvar. Det är en tung känsla, säger Stina Blackstenius i SVT:s sändning.



Sverige skapade en hel del chanser men effektiviteten i den sista tredjedelen saknades, vilket kostade ett bra resultat att ta med sig vidare.



– Det är jättefrustrerande. Speciellt i en sån här match när vi möter ett Danmark som ligger väldigt lågt i sitt försvarsspel. De gör det stundtals väldigt svårt för oss att komma till chanser. När vi väl gör det är det de där sista som fattas, säger hon och fortsätter:

– När vi gör 1-1 tycker jag ändå att vi börjar skapa lite mer och kommer in i matchen på ett bättre sätt. Det är synd att det inte räcker.



Danmark fick mycket frisparkar med sig i den andra halvleken som såh ut att skapa irritation och frustration hos de svenska spelarna.



– Ja, men det är klart att det skapas en frustration, vi alla vet vad denna match betydde och att vi verkligen behövde vinna, så det blir ju en frustration för det också. Vi vill det här.



Du som är lagkapten, vad säger du till laget nu?

– Vi tar med oss massa lärdomar från den här matchen. Sättet vi kom ut i den första halvleken, jag hade önskat att vi hade kunnat få till det på samma sätt som vi kom ut i den andra halvleken och visat varandra att det är en väldigt betydelsefull match vi spelar.

– Men nu vet vi också att direktplatsen är borta så nu måste vi försöka blicka framåt, komma ihop som lag och ta ett stort ansvar för hur vi ska kunna göra saker bättre och ta nya steg.