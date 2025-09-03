Officiellt: Özcan Melkemichel tillbaka i Syrianska

Syrianska går skilda vägar med huvudtränare Stefan Segerfalk.

Då återvänder Özcan Melkemichel, 57, till tränarbänken.

Syrianska kämpar i botten av division 2-klubben och nu har klubben meddelat att man går skilda vägar med tränaren Stefan Segerfalk och assisterande Abdo Khoury.

– Den senaste tidens resultat samt prestationer har lämnat en del att önska och inför slutspurten av serien befinner sig rödgult i en prekär sits med enbart ett fåtal poäng ner till nedflyttningsplatserna. Mot bakgrund av det behöver klubben agera för att vända på trenden och klara kontraktet. Stefan och Abdo har skött sitt uppdrag med proffesionalism och det är inga “hard feelings” inblandade när vi skiljs åt, säger Syrianskas sportchef Azad Budak i ett uttalande.

In kommer den tidigare Syrianska-tränaren Özcan Melkemichel som med det gör comeback som tränare. 57-åringen tar över klubben ”tills vidare” tillsammans med Jonathan Oyal.

Förutom Syrianska har Özcan Melkemichel tidigare tränat klubbar som Djurgårdens IF och AFC Eskilstuna.