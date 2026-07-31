Officiellt: Rony Jansson klar för St. Pauli

Rony Janssons karriär fortsätter i Tyskland.

Kalmar FF meddelar att finnen är klar för St. Pauli.

– Hans resa är ett inspirerande bevis på vad som är möjligt, säger KFF:s sportchef Mats Winblad.

Foto: Bildbyrån

Rony Jansson har spelat samtliga minuter för Kalmar FF i allsvenskan under våren och sommaren. Nu blir det inga fler. KFF meddelar att högerbacken flyttar till tyska St. Pauli.

Övergångsumman kommer hållas hemlig efter en överenskommelse mellan klubbarna

– Ett extra stort tack till alla supportrar som har stått vid vår sida genom allt, från nedflyttningen till Superettan till resan tillbaka upp till Allsvenskan. Ert stöd har betytt mer än ni anar. Kalmar kommer för alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta och jag hoppas att våra vägar korsas igen en dag. Tack för allt, säger Jansson via Kalmars hemsida.

Sportchef Mats Winblad passar också på att hylla finländaren.

– Genom hårt arbete, målmedvetenhet och en professionell inställning har Rony Jansson tagit sig hela vägen från Kalmar FF:s akademi till nästa steg i karriären. Hans resa är ett inspirerande bevis på vad som är möjligt när talang kombineras med vilja och ett outtröttligt arbete.

Hamburgklubben åkte ur Bundesliga i fjol och kommer spela nästa säsong i andradivisionen. I laget finns hela tre svenskar i form av Eric Smith, Erik Ahlstrand och Branimir Hrgota.