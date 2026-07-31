JUST NU: Landslagsbacken fortsatt petad – här är kvällens elvor

Hammarby tar emot Växjö DFF i damallsvenskan.

Då är landslagsbacken Sofia Reidy fortsatt bänkad.

Här är kvällens elvor.

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Hammarby som startade höstsäsongen redan förra veckan med en 4–0 seger mot ”Peking” tar under kvällen emot Växjö DFF.

Hammarby ställer upp med samma elva som i segern mot ”Peking”. Det innebär att talangerna Fanny Peterson och Inés Lorenius är med från start och Cajsa Andersson får fortsatt förtroende mellan stolparna. Däremot är landslagsbacken Sofia Reidy fortsatt petad i startelvan och inleder även denna matchen på bänken.På bänken finns även nyförvärven Filippa Curmark och Lene Christensen.

Startelvor:

Hammarby IF: Andersson– Carlsson, Bragstad, Arnardottir – Lennartsson, Koivisto, Sørum, Janzen – Peterson, Nyhagen, Lorenius.

Växjö DFF: Bay Östergaard – Raijas, Persson, Broman, Karlsson – Nilsson, Sandén, Høgh Nielsen – Berbatovic, Bodin, Swedman.