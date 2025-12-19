Officiellt: Sandviken värvar dansk forward

Sandvikens IF stärker upp inför nästa säsong.

Christian Wager, 22, är klar för superettan-klubben.

– Jag har fått ett väldigt bra intryck av föreningen och jag är glad att vara här, säger Wagner via klubbens uttalande.

Foto: Skrämdump Instagram/ Bildbyrån

Sandvikens IF värvar den 22-åriga danska forwarden Christian Wagner. Det meddelar superettan-klubben under fredagen. Wagner kommer senast från Thisted i danska tredjedivisionen.

– Det känns jättebra att vara här. Jag har fått ett väldigt bra intryck av föreningen och jag är glad att vara här, säger Wagner via klubbens uttalande.

Elias Gärdh, chefsscout och assisterade tränare är nöjd med sitt nyförvärv.

– Christian är en spelare vi fick upp ögonen för tidigt under säsongen och har följt noga sedan dess. Han är en fysisk forward med ett bra rörelsemönster i straffområdet. Där är han även skicklig i sina avslutet, både med fötterna och huvudet, säger han på Sandvikens hemsida.

Wagner är noterad för tio mål och fyra assist på 16 matcher med Thisted den här säsongen. Han har skrivit ett kontrakt över 2028 med Sandviken.