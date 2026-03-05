Prenumerera

Officiellt: Sejdiu klar för UTA Arad

Patriot Sejdiu har gjort klart med en ny klubb.
Den tidigare Malmö FF-spelaren fortsätter karriären i rumänska UTA Arad.

Patriot Sejdiu lämnade Malmö FF i vintras efter flera utlåningar och har sedan dess varit klubblös.

Nu står det klart att 25-åringen fortsätter karriären i Rumänien. Yttern har skrivit på för UTA Arad, som för närvarande ligger nia i den rumänska högstaligan.

Klubben meddelar att kontraktet sträcker sig till sommaren 2027.

Sejdiu spelade totalt 40 matcher för Malmö FF. Under sin tid i klubben var han även utlånad till nederländska Roda och Breda samt till Östers IF förra säsongen.

