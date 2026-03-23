Officiellt: Sevilla-tränaren får sparken
Sevilla har tagit ett beslut.
Huvudtränaren Matias Almeyda får sparken efter 32 matcher.
Matias Almeyda tog över som huvudtränare i Sevilla i somras. På de senaste åtta matcherna har det blivit en seger.
Klubben ligger på en 15:e plats i La Liga och nu har klubben fattat beslutet att sparka Almeyda.
”Sevilla FC vill tacka Matías Almeyda och hans team för deras insatser och professionalism och önskar honom all lycka i framtiden”, skriver klubben på sin hemsida.
