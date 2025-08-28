18-årige Isaac Höök har tagit sig in i Sirius A-trupp – men inte i startelvan.

Nu lånas högerbacken ut – till Ettan-klubben Enköpings SK.

– Kändes som ett naturligt steg för både honom och oss, säger Jonathan Ederström i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Isaac Höök blev, under försäsongen 2025, uppflyttad till IK Sirius A-lag från P19-laget. Högerbacken fick chansen från start mot Helsingborg i svenska cupen och fick speltid i två av tre cupmatcher.

I början av april stod det även klart att Höök skrev på ett A-lagskontrakt som sträcker sig över 2029.

Sedan dess har ytterbacken fått hoppa in i två allsvenska matcher – och lånas nu ut till Ettan-klubben Enköpings SK. Där kommer han att spela under återstoden av säsongen 2025.

– När Enköping hörde av sig om ett lån för Isaac så kändes det som ett naturligt steg för både honom och oss. Isaac har haft ett bra första år, där han successivt har fått växa in i en allsvensk miljö samt tävlingsdebuterat både i Svenska Cupen och senare även i Allsvenskan. Nu får han möjligheten att samla på sig värdefull speltid från seniorfotboll under hösten, vilket kommer göra honom mer redo när vi startar upp säsongen 2026, säger Sirius chef för herrlaget, Jonathan Ederström, i ett uttalande.

