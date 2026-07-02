Officiellt: Sirius och Alsanati går skilda vägar

André Alsanati lämnar Sirius.

Det meddelar Uppsalaklubben under torsdagen.

– Vi önskar André lycka till i framtiden, säger Jonathan Ederström, chef för Sirius herrlag via klubbens uttalande.

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André Alsanati har under sin tid i Sirius varit utlånad i flera år. Nu meddelar man att han lämnar Sirius för denna gången.

– André har ju spenderat en stor del av sin tid i Sirius på lån i andra klubbar och i takt med att konkurrensen bara ökar hos oss så känns det här som en naturlig lösning, som blev den bästa för alla parter. Vi önskar André lycka till i framtiden, säger Jonathan Ederström, chef för Sirius herrlag via klubbens uttalande.

Hans nya klubbadress är redan klar. Alsanati ska spela för Mosul SC i Irak.