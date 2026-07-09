Officiellt: Sonko Sundberg till turkisk klubb
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Noah Sonko Sundberg byter klubb.
30-åringen är klar för turkiska Göztepe.
Noah Sonko Sundberg, 30, tillbringade förra säsongen på lån i grekiska Aris, samtidigt som han tillhörde Ludogorets. Nu står det klart att han flyttar till Göztepe.
Kontraktet med den turkiska klubben sträcker sig till sommaren 2028.
Göztepe slutade sjua i den turkiska högstaligan förra säsongen.
Sonko Sundberg har representerat klubbar som AIK, Östersund och Gif Sundsvall.
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