Officiellt: Thiago Silva klar för Porto

Thiago Silva återvänder till Europa.

41-åringen är klar för Porto.

Foto: Bildbyrån

Thiago Silva lämnade Chelsea sommaren 2024 och sedan återvände han att sin barndomsklubb Fluminense. Brassen valde att bryta kontraktet med klubben och leta sig ut på nya äventyr i Europa.

Nu har Thiago Silva en ny klubb. Den 41-årige mittbacken har skrivit på för den portugisiska klubben Porto. Kontraktet sträcker sig över juni 2026 med option på ett år till.