Officiellt: Thiago Silva klar för Porto
Thiago Silva återvänder till Europa.
41-åringen är klar för Porto.
Thiago Silva lämnade Chelsea sommaren 2024 och sedan återvände han att sin barndomsklubb Fluminense. Brassen valde att bryta kontraktet med klubben och leta sig ut på nya äventyr i Europa.
Nu har Thiago Silva en ny klubb. Den 41-årige mittbacken har skrivit på för den portugisiska klubben Porto. Kontraktet sträcker sig över juni 2026 med option på ett år till.
