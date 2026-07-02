Officiellt: Tottenham värvar Fernades – för miljarder

Tottenham värvar Mateus Fernandes.

Det sägs vara en miljardvärvning.

Enligt The Athletic är övergångssumman på nära 1,1 miljarder kronor.

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Tottenham har gjort sin första miljardvävning. Det är mittfältaren Mateus Fernandes som är klar för klubben.

– Jag är väldigt exalterad över det här steget. Spurs är en enorm klubb och huvudtränaren (Roberto De Zerbi) var en viktig del i att jag bestämde mig för att gå hit, säger Fernandes på Tottenhams hemsida.

Han fortsätter:

– När vi pratade var det väldigt speciellt. Vi ser på fotboll på samma sätt, att gå ut på planen som ett starkt lag med kamp och energi för att försöka vinna varje match. Jag ser fram emot att komma igång, träffa fansen och ge allt för klubben.

Han kommer senast från West Ham United där han står noterad för totalt 38 matcher och 4 mål sedan 2025.

Enligt uppgifter från The Athletics kostar Fernades 1.1 miljarder kronor – det innebär en miljardvärvning.