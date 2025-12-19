Officiellt: Uppsala värvar Fredgren och Rojas Flores

IK Uppsala ska spela i damallsvenskan nästa år.

Nu förstärker klubben med två nya mittfältare.

Foto: Bildbyrån

Michelle Rojas Flores och Saga Fredgren har skrivit på för IK Uppsala som ska spela i damallsvenskan nästa år.

Mittfältaren Michelle Rojas Flores, 28, ansluter till Uppsala efter spel i Bollstanäs under hösten 2025. Hon har tidigare representerat bland annat AIK. Hon har skrivit på ett tvåårskontrakt.

Saga Fredgren, 19, kommer senast från spel i Alingsås där hon står noterad för 25 matcher under säsongen. Nu står det klart att mittfältaren fortsätter sin karriär i damallsvenskan, men denna gången hos IK Uppsala. Även Fredgren skriver ett kontrakt över 2027.