Officiellt: Uppsala värvar Fredgren och Rojas Flores
IK Uppsala ska spela i damallsvenskan nästa år.
Nu förstärker klubben med två nya mittfältare.
Michelle Rojas Flores och Saga Fredgren har skrivit på för IK Uppsala som ska spela i damallsvenskan nästa år.
Mittfältaren Michelle Rojas Flores, 28, ansluter till Uppsala efter spel i Bollstanäs under hösten 2025. Hon har tidigare representerat bland annat AIK. Hon har skrivit på ett tvåårskontrakt.
Saga Fredgren, 19, kommer senast från spel i Alingsås där hon står noterad för 25 matcher under säsongen. Nu står det klart att mittfältaren fortsätter sin karriär i damallsvenskan, men denna gången hos IK Uppsala. Även Fredgren skriver ett kontrakt över 2027.
