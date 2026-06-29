Officiellt: Världsstjärnan återvänder till NWSL

Världsstjärnan Sam Kerr återvänder till USA.

Hon är klar för Gotham City i NWSL.

Detta efter att hon lämnat Chelsea.

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Sam Kerr lämnade Chelsea i samband med att hennes kontrakt gick ut i våras. Sedan dess har ingen ny klubb presenterats men det har länge ryktats om att hon skulle återvända till USA och NWSL.

Nu står det klart att 32-åringen har kritat på ett avtal för Gotham City, hon har spelat där för drygt tio år sedan när klubben gick under namnet Sky Blue FC.

I Chelsea stod hon noterad för fem ligatitlar och gjorde 116 mål i alla tävlingar. Hennes nya avtal med Gotham City stäcker sig över säsongen 2030.