Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Ward Prowse lånas ut till Burnley

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

James Ward Prowse, 31, lämnar West Ham.
Han går på lån till Burnley resten av säsongen.
– Jag kommer att njuta av varje ögonblick, säger han via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

James Ward Prowse har haft det svårt i West Ham och under denna säsongen står han noterad för fem framträdanden.

Nu står det klart att 31-åringen lånas han ut till Burnley.

– Jag vill bara komma ut på planen, dra på mig Burnley-tröjan och ge allt för den utmaning som ligger framför oss, säger James Ward Prowse till klubbens hemsida och fortsätter:
– Det väntar en stor kamp från nu till fram slutet av säsongen, men jag kommer att njuta av varje ögonblick.

Förra säsongen var 31-åringen utlånad till Nottingham Forest.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt