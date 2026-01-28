Officiellt: Ward Prowse lånas ut till Burnley

James Ward Prowse, 31, lämnar West Ham.

Han går på lån till Burnley resten av säsongen.

– Jag kommer att njuta av varje ögonblick, säger han via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

James Ward Prowse har haft det svårt i West Ham och under denna säsongen står han noterad för fem framträdanden.

Nu står det klart att 31-åringen lånas han ut till Burnley.

– Jag vill bara komma ut på planen, dra på mig Burnley-tröjan och ge allt för den utmaning som ligger framför oss, säger James Ward Prowse till klubbens hemsida och fortsätter:

– Det väntar en stor kamp från nu till fram slutet av säsongen, men jag kommer att njuta av varje ögonblick.

Förra säsongen var 31-åringen utlånad till Nottingham Forest.