Officiellt: Wilma Carlsson lämnar Piteå
Försvarskuggen Wilma Carlsson lämnar Piteå.
Carlsson vann SM-medajl och Cupguld med klubben.
Wilma Carlsson lämnar Piteå IF. Carlsson anslöt från Umeå inför säsongen 2023 och står noterad för 80 tävlingsmatcher i den röda tröjan.
Hon har etablerat sig i damallsvenskan och blivit en försvarskugge för Piteå men väljer nu att lämna för att prova vingarna.
Wilma Carlsson vann SM-medalj med Piteå och vann guld i svenska cupen 2024.
