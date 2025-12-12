Officiellt: Wilma Carlsson lämnar Piteå

Försvarskuggen Wilma Carlsson lämnar Piteå.

Carlsson vann SM-medajl och Cupguld med klubben.

Foto: Bildbyrån

Wilma Carlsson lämnar Piteå IF. Carlsson anslöt från Umeå inför säsongen 2023 och står noterad för 80 tävlingsmatcher i den röda tröjan.

Hon har etablerat sig i damallsvenskan och blivit en försvarskugge för Piteå men väljer nu att lämna för att prova vingarna.

Wilma Carlsson vann SM-medalj med Piteå och vann guld i svenska cupen 2024.