Officiellt: Wilma Wärulf stannar i BP

Wilma Wärulf, 26, förlänger med Brommapojkarna.

Försvararen har skrivit på för sin sjunde säsong.

Foto: Bildbyrån

Wilma Wärulf anslöt till BP inför säsongen 2020 och ha spelat 141 matcher i den rödsvarta tröjan. Nu väljer 26-åringen att stanna i klubben. BP klarade sig kvar i damallsvenskan i år efter att ha vunnit kvalet.

– Det känns såklart bra att vara kvar i BP ytterligare ett år, klubben känns som hemma för mig. Jag är väldigt revanschsugen inför 2026!, säger Wilma Wärulf via klubbens uttalande.

Sportchef Staffan Jacobsson är nöjd med förläningen.

– Det blir en sjunde säsong för Wilma, med två år i Elitettan och nu en femte i OBOS Damallsvenskan. Hon har utvecklats kontinuerligt, även om hon tyvärr drabbades av en allvarlig skada i Svenska cupen tidigare i år. Under 2026 ser vi också möjligheter att använda Wilma som mittback i större utsträckning, säger sportchef Staffan Jacobsson

Denna säsongen står Wärulf noterad för ett mål och två assiser på 14 starter.