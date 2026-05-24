Oscar Hiljemark: ”Jag skulle vilja stanna här”

15 matcher, en vinst och ett kryss.

Med den resultatraden följer huvudtränare Oscar Hiljemark mer än gärna med Pisa ner till Serie B.

– Om man vill ha säkerhet måste man prata med sportchefen, säger svensken enligt Sky Sports.

Det har inte direkt gått Pisas väg den här säsongen.

Efter att man ersatt Alberto Gilardino med svenske Oscar Hiljemark har man endast tagit fyra poäng på 15 matcher och åkte ur den italienska högstaligan den första maj.

I går, lördag, förlorade man sin 13:e match under den förre Elfsborgs-tränarens ledarskap – mot Lazio i den sista Serie A-omgången.

Nu meddelar Hiljemark att han gärna stannar kvar som tränare i klubben, trots ryktena om att han kommer att sparkas.

– Jag skulle vilja stanna här, men om man vill ha säkerhet måste man prata med sportchefen. I kväll tänker jag på dagens match, på spelarna som kommer att åka till landslaget och de som kommer att stanna här, säger Hiljemark enligt Sky Sports.

Oscar Hiljemarks avtal med Pisa sträcker sig fram till sommaren 2027.

